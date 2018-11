Maltempo Friuli Venezia Giulia: l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese

Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana.

E’ ritornata potabile l’acqua anche nei Comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 Comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Villa Santina, Preone, Tolmezzo.

Proseguono costantemente – precisa una nota – i controlli eseguiti dalla società Cafc per poter dichiarare la potabilità, dopo che, a causa dell’emergenza meteorologica, era stata dichiarata la non potabilità, a fine ottobre, per i 26 comuni della Carnia. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nuovi risultati sugli altri Comuni che risultano non conformi e sui quali Csfc effettua le verifiche. Gradualmente la fase di emergenza sta rientrando.

La dichiarazione di non conformità dell’acqua – spiega ancora la nota – era stata provocata dagli eventi meteorologici avversi che avevano colpito in modo particolare la zona Carnica dal 28 ottobre al 30 ottobre. La situazione di acqua torbida rilevata nelle reti di distribuzione idrica era stata provocata dalle abbondanti precipitazioni congiuntamente all’assenza di energia elettrica nei sistemi deputati a filtraggio e disinfezione.