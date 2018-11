Maltempo Friuli Venezia Giulia, Anas: “Permane la chiusura al traffico per la SS 55”

In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia).

Lo comunica in una nota, l’Anas Fvg. La chiusura, disposta in via precauzionale, consentira’ lo svolgimento di ulteriori indagini sulla pendice rocciosa. Il traffico dei veicoli leggeri, informa Anas Fvg, restera’ indirizzato sulla viabilita’ locale (Via Ivan Trinko, Via Bonetti, Via Brigata Trieste, strada provinciale 15, Via Vallone, Via Prvacina) fino alla riapertura al transito della statale. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti e’ costituito dall’autostrada A4.