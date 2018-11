Maltempo Friuli Venezia Giulia: connessione ripristinata in quasi tutta la regione

“Il collegamento internet attraverso la fibra ottica Ermes e’ stato ripristinato in quasi tutte le aree del Friuli Venezia Giulia gravemente colpite dal Maltempo. Gli ultimi comuni ad essere ricollegati in ordine di tempo sono stati quelli pordenonesi di Erto, Cimolais e Claut”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, evidenziando come, al massimo entro lunedi’ o martedi’ della prossima settimana, tutta la linea sara’ nuovamente a regime anche se, proprio a causa dell’attivita’ di stabilizzazione, la rete potrebbe subire qualche breve interruzione.

“Complimenti e grazie a Insiel – afferma Callari – e a tutti coloro i quali hanno operato instancabilmente per garantire la riattivazione della connettivita’ anche nelle zone che hanno subito maggiori disagi, ovvero Val Cellina nel Pordenonese e Val Degano in Carnia”. Nel complesso, rileva l’assessore, sono rimasti vittima di forti disagi 34 comuni e 73 siti suddivisi fra punti di accesso a Ermes, Comuni, poliambulatori e guardie mediche, stazioni forestali, info point turistici e magazzini, biblioteche e l’ente parco di Cimolais.

“Entro qualche giorno – spiega Callari – dovremmo essere in grado di garantire l’operativita’ anche delle ultime due realta’ periferiche attualmente sconnesse, ovvero il Csre di Enemonzo, struttura che si occupa di servizi sociosanitari, e la stazione forestale di Forni di Sopra”.

Proprio oggi, intanto, la centrale unica operativa 118 di Palmanova e’ rimasta vittima di un guasto sulla linea Tim che ha costretto gli operatori a utilizzare la procedura di emergenza attraverso la rete mobile. “La possibile criticita’ – riporta l’assessore Fvg ai Sistemi informativi – e’ stata comunque presa in carico da Insiel che, in attesa dell’intervento dell’operatore telefonico, ha evitato situazioni problematiche nella gestione del fondamentale servizio”.