Maltempo Frosinone: auto travolta da torrente in piena, ragazza salvata

Una ragazza è stata salvata ieri sera dalla polizia di Frosinone: la sua auto è stata travolta da un torrente in piena.

L’intervento è scattato a seguito dell’allarme lanciato dal padre che però non sapeva indicare con precisione la località in cui si trovava la figlia.

Le volanti si sono divise la zona da perlustrare, al confine tra Frosinone e Ferentino: nonostante la pioggia battente gli agenti sono riusciti a individuare l’auto, quasi sommersa dall’acqua. La giovane è stata salvata dalla polizia e soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto.