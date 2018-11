Maltempo: alto Garda flagellato, frane isolano la valle delle Cartiere

L’alto Garda fatica a rialzare la testa dopo il Maltempo che ha flagellato l’area una settimana fa. Il tributo maggiore lo stanno pagando gli abitanti di Tremosine (Brescia). Da sette giorni infatti la strada della Forra, Provinciale che dal bivio sulla Gardesana conduce sull’altopiano fino al borgo della Pieve, e’ chiusa al transito a causa di frane, smottamenti e caduta di alberi nel tratto centrale dove la lingua di asfalto realizzata nel 1913 scorre tra le rocce a strapiombo. Da martedi’ scorso dopo i sopralluoghi dei tecnici della Provincia, la strada e’ stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, obbligando lavoratori pendolari e studenti a percorsi alternativi per raggiungere la riviera e non e’ ancora possibile stabilire con esattezza la data di riapertura della strada della Forra. E intanto la Valle delle Cartiere rimane isolata.