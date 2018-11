Maltempo Genova: 100mila pesci usciti dalle vasche acquacoltura

Continua la conta dei danni in Liguria in seguito al maltempo che ha interessato la regione lo scorso lunedì. In particolare la mareggiata, oltre ai danni milionari causati alle infrastrutture e altrettanti ai privati, ha causato problemi alla società Aqua che gestisce il centro di acquacoltura di Lavagna.

Circa 100 mila tra orate e branzini sono usciti dalle cinque grandi vasche sistemate di fronte alla costa che erano state immerse per ridurre i rischi. L’enorme quantita’ di pesci e’ finita in mare aperto preda di pescatori professionisti di Lavagna e Sestri Levante che hanno gia’ catturato tra ieri e oggi una trentina di quintali di orate e branzini con reti da posta. Anche i pescatori dilettanti che affollano le scogliere ed i moli della rada sestrese hanno effettuato catture consistenti. Sono stati intensificati i controlli del personale della locamare Sestri Levante per verificare le quantita’ pescate e soprattutto per impedire che i dilettanti vendano pesce ai ristoranti.