Maltempo, Giammanco: “Rischio idrogeologico in Sicilia”

“Ho presentato un’interrogazione urgente al Governo per capire come intende attivarsi per dare delle risposte al rischio idrogeologico in Sicilia e a tutti i pericoli connessi”. Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo al Senato.

“Dopo i disastri causati dalla recente ondata di Maltempo, l’Esecutivo ha il dovere di agire quanto prima con azioni concrete a sostegno dell’Isola. Sara’, in primis, necessario stanziare nella prossima Legge di Bilancio un fondo apposito per ridurre al minimo i danni e predisporre un piano di prevenzione adeguato a far fronte ai rischi connessi all’incuria e a eventi meteorologici di particolari intensita’” conclude.