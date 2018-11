Maltempo, il Ministro Centinaio: “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino”

“Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino. Faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari messe in ginocchio dalle forti piogge e dall’innalzamento del livello del mare, condizioni che hanno creato una situazione di esteso allagamento in tutta la zona”. E’ quanto dichiara in una nota il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio.

“Aspettiamo un quadro completo sull’entità dei danni subìti sia dalle aziende che dalle strutture connesse” precisa il ministro. Dall’Agro Pontino parte il 40% delle esportazioni agroalimentari del Lazio e oltre il 5% dell’export ortofrutticolo italiano, ricorda Centinaio “un patrimonio importante che non va assolutamente disperso. Occorre continuare a lavorare per costruire e ammodernare le infrastrutture legate all’agricoltura. Abbiamo predisposto un piano sugli invasi mettendo a disposizione un miliardo di euro. Bisogna continuare su questa strada: nessuna regione deve rimanere indietro. L’auspicio è che l’agricoltura e il turismo – conclude – risentano in futuro il meno possibile dei danni creati dal maltempo”.