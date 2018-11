Maltempo, il sindaco di Rapallo: “Il Governo stanzia 7 milioni? Una burla”

“La proposta di trattenere l’Imu per pagare la ricostruzione e’ talmente intelligente e semplice che ho le mie perplessita’ che venga accolta dal Governo”. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco non usa giri di parole quando gli viene domandato quali provvedimenti i comuni del Tigullio occidentale chiederanno al Governo per riparare i danni della mareggiata del 29 ottobre scorso.

“Io non ho fiducia di quello che sta succedendo – ha detto Bagnasco a margine della visita del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa –. Finora il governo ha stanziato solo 7 milioni per mezza Liguria distrutta, sono quasi una presa in giro. Io ho solo fiducia nella Regione Liguria e nel governatore Toti che ci ha messo la faccia”. Piu’ moderato il suo collega di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “Temo che anche trattenere l’Imu, almeno per il nostro Comune non sia sufficiente. Abbiamo danni a strutture pubbliche per oltre 25 milioni di euro: Occorrono risorse ad hoc. Siamo fiduciosi che questo venga recepito”.