Maltempo, inquinamento fiume Adige: torna potabile l’acqua in 9 comuni polesani

Si può tornare a bere l’acqua e utilizzarla anche per scopi alimentari: è terminata l’emergenza legata all’inquinamento del fiume Adige per l’eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi, per i Comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana.

Il Presidente di Acquevenete, Piergiorgio Cortelazzo ha consegnato nelle mani del Prefetto di Rovigo Maddalena De Luca la dichiarazione di potabilità rilasciata dall’Ulss. A stretto giro quindi i sindaci dei nove Comuni coinvolti potranno emettere le ordinanze di revoca della non potabilità.