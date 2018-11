Astral Infomobilità rende noto che per avverse condizioni meteo sono soppressi alcuni collegamenti Laziomar con le isole Pontine: oggi non verrà effettuata la corsa Formia-Ponza delle 14.30 mentre quella Formia-Ventotene delle 9.15 posticipa la partenza alle 11.30, sempre di oggi. Questa mattina, sempre per avverse condizioni meteo, non era già stata effettuata la corsa Ponza-Formia delle 7.45.