Maltempo: la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto

Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese sta rientrando la colonna mobile inviata dalla Regione Toscana in Veneto, nel bellunese, nelle zone colpite dalMaltempo dei giorni scorsi.

Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e turistiche in vista della stagione sciistica. Volontari e operatori hanno anche lavorato a lungo per aiutare i residenti a ripulire cantine, cortili e piazzali dal fango e dai detriti prima di ripartire per il rientro in Toscana.

Nei giorni scorsi la colonna mobile toscana si e’ occupata degli interventi a Malga Ciapela, da dove parte la funivia per i ghiacciai della Marmolada; Vallata Agordina, dove l’emergenza e’ stata il taglio e la rimozione degli alberi caduti; Cencenighe, per il ripristino della viabilita’. Volontari e tecnici toscani, per conto del Centro operativo misto (Com) di Agordo (Belluno), hanno anche monitorato le zone di intervento per valutare natura e entita’ dei danni e priorita’ degli interventi.

Il presidente Enrico Rossi ha ringraziato i dipendenti regionali e i volontari che hanno partecipato alla missione e “che hanno scelto, in un momento di difficolta’ anche per la Toscana, di dare il proprio supporto a chi in questo momento si trovava in condizioni peggiori e aveva piu’ bisogno di aiuto e sostegno”.