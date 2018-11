Maltempo Lazio, franna sulla strada Subiaco-Jenne: stop alle auto

Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Roma. A Subiaco, in seguito a una frana avvenuta la notte scorsa in prossimità del monastero benedettino, è stata chiusa la strada che collega con i monasteri benedettini di Subiaco (Roma), dove si è verificato un rilevante movimento franoso.

La chiusura è stata disposta a partire dall’intersezione con la SR411. Tecnici di Comune di Subiaco e della Città Metropolitana, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno svolto verifiche per mettere in sicurezza l’area.