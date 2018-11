Maltempo Lazio: 3 persone recuperate sul tetto dell’auto nel Frusinate

Nella zona di Sant’Angelo in Theodice a Cassino, nella zona sud della provincia di Frosinone, alcune persone sono rimaste bloccate nella loro auto, circondate dalle acque del fiume Garigliano: gli occupanti sono riusciti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo.

Si registrano case e fattorie allagate nella Valle dei Santi e superstrada Cassino-Atina bloccata in diversi punti.

Decine le richieste di soccorso.