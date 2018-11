A causa dell’interruzione al traffico al km 97,7 di via Pontina , nei pressi dello svincolo per San Felice Circeo , nel territorio del Comune di Terracina , fino a nuovo avviso tutte le corse in andata e ritorno che transitano in via Mediana-Pontina (ss148) saranno deviate in via Appia fino al bivio Migliara 53: lo rende noto Cotral. I bus riprenderanno il regolare percorso in via Mediana – ss148 immediatamente dopo il punto di interruzione al traffico. Ritardi e soppressioni di corse potranno determinarsi sulla base delle condizioni del traffico e della viabilità.

article

1185147

MeteoWeb

Maltempo Lazio: Pontina chiusa, deviate in Via Appia le corse per Terracina

A causa dell’interruzione al traffico al km 97,7 di via Pontina, nei pressi dello svincolo per San Felice Circeo, nel territorio del Comune di Terracina, fino a nuovo avviso tutte le corse in andata e ritorno che transitano in via Mediana-Pontina (ss148) saranno deviate in via Appia fino al bivio Migliara 53: lo rende noto

http://www.meteoweb.eu/2018/11/maltempo-lazio-pontina-via-appia-terracina/1185147/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/voragine-pontina-san-felice-circeo-5.jpg

ANALISI E SITUAZIONE