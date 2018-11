Maltempo Lazio, Valeriani-Ater: sopralluogo a Tor Bella Monaca

Si e’ svolto questo pomeriggio a Tor Bella Monaca un sopralluogo per verificare gli interventi di messa in sicurezza delle facciate delle torri di via Santa Rita da Cascia danneggiate dal Maltempo della scorsa settimana. Lo rende noto l’Ater di Roma.

Alla visita ha partecipato l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani che, insieme al dg di Ater Andrea Napoletano, ha poi voluto incontrare le Associazioni degli inquilini per illustrare gli interventi in corso e quelli previsti nei prossimi mesi. “Oltre ad assicurare a cittadini e comitati degli inquilini l’impegno della Regione per la ristrutturazione delle facciate delle torri – ha affermato Valeriani – abbiamo illustrato un piano un Piano straordinario per l’ammodernamento degli impianti antincendio e per l’efficientamento energetico su molti edifici Ater, tra cui quelli di Tor Bella Monaca”.

“Come Ater ci siamo attivati immediatamente dopo le prime segnalazioni dei danni – ha spiegato Napoletano – per mettere in sicurezza gli abitanti e avviare interventi importantissimi sulle torri. Oggi, a distanza di una settimana, siamo voluti tornare al cantiere con l’assessore Valeriani, che ringrazio per la presenza e per gli impegni presi, per condividere il cronoprogramma dei lavori con le Associazioni degli inquilini”.