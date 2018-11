Non si registrano feriti ne’ tra i passeggeri ne’ tra il personale di bordo nonostante il treno abbia preso in pieno il tronco e sia finito fuori dai binari. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco.

Circolazione ferroviaria interrotta tra Casarano e Novoli, in provincia di Lecce, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato un albero finito sui binari.

article

1183579

MeteoWeb

Maltempo, nel Leccese cade albero sui binari: ferma la circolazione dei treni

