Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto che domani non ci sono neppure le scuole da chiudere. R’ stata allertata la Protezione civile ed e’ stato attivato il Centro Operativo Comunale. L’autorita’ regionale delle vicine Alpi Marittime francesi ha decretato il livello di allerta arancione per temporali, nel primo pomeriggio.

Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente.

Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo.

Maltempo Liguria: a Bordighera prese misure analoghe ad allerta meteo

