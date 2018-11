Mareggiata Liguria: il legno depositato sul litorale sarà reso disponibile ai cittadini

Numerosa la qualità di legno depositata sul litorale marino sarzanese dopo l’eccezionale e rovinosa mareggiata dello scorso ottobre: il materiale potrà essere messo a disposizione e recuperato dai cittadini interessati all’utilizzo anche tramite la combustione in impianti termici civili, ovvero nei camini e nelle stufe.

Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli sulla base delle disposizioni regionali circa la combustione di materiale ligneo depositato su aree demaniali.

Nell’ordinanza il sindaco dispone che la legna non dovrà contenere materiali inquinanti e dovrà essere privata di tutto il materiale estraneo che, a sua volta, dovrà essere gestito secondo la normativa della gestione dei rifiuti.

L’ordinanza prevede anche che la legna che restera’ sul litorale potra’ essere bruciata in piccoli cumuli per limitare la produzione di fumo, dalle ore 7 alle ore 11 esclusi festivi e prefestivi, mettendo in atto tutti gli accorgimenti che riducano al minimo rischi ambientali e per la salute pubblica.