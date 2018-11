Maltempo Liguria: sul fondale di Portofino un “paesaggio lunare”

La mareggiata di fine ottobre che ha investito il Levante della Liguria ha trasformato (e devastato) il fondale a Portofino: è stato descritto come un “paesaggio lunare” dai componenti del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati ieri in una immersione di addestramento nella zona.

Il moto violento del mare ha strappato via vegetazione e molluschi dal fondale, hanno raccontati i Vigili del Fuoco.