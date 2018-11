Maltempo Liguria: a Portofino arriva l’ambulanza attrezzata per emergenze 24/7

Questa mattina è sbarcata al porticciolo di Portofino (Genova) l’ambulanza attrezzata che garantisce, grazie ad una convenzione tra Asl4 e pubbliche assistenze del Tigullio, l’intervento sanitario d’emergenza 24 ore su 24 ai residenti del borgo. Il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019.

“Si tratta di una risposta importante ai bisogni sanitari di questa comunità, duramente colpita dal maltempo, isolata dal resto della Liguria, e quindi anche dagli ospedali“, spiega l’assessora della Liguria alla Sanità, Sonia Viale. “Già dal 30 ottobre subito dopo che la mareggiata ha distrutto la strada che collega Portofino a Santa Margherita, un medico e un infermiere si sono insediati in un locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Oggi è arrivata l’ambulanza, che potenzia il presidio sanitario in un momento di particolare difficoltà per i residenti”. “Grazie alla convenzione tra Asl 4 e le pubbliche assistenze del territorio – spiega Bruna Rebagliati, direttore generale Asl4 Chiavarese – in particolare grazie alla croce bianca di Rapallo, la croce verde di Camogli e i volontari di Ruta e di Sant’Anna, si garantisce la copertura 24 ore su 24 a supporto del medico e dell’infermiere presenti a Portofino dal 30 ottobre scorso”.