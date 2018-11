Maltempo Liguria, Portofino isolata: si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale

A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale.

“Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto crollato, contestualmente dovremo lavorare per ripristinare il tratto compreso tra il Castello Bonomi Bolchini e la curva della Carega, dove comincia il crollo totale della carreggiata. A Natale la passerella sarà percorribile“, ha spiegato Senarega.