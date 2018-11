Maltempo Liguria: aperto fascicolo per i crolli a Rapallo e Santa Margherita

Il pm Walter Cotugno della procura di Genova ha aperto un fascicolo per crollo colposo in riferimento alla mareggiata che lo scorso 29 ottobre ha devastato la diga di Rapallo (Genova), ed anche al crollo parziale della diga del porto pubblico di Santa Margherita.

“Abbiamo dato la massima collaborazione agli investigatori e alla magistratura, nella quale riponiamo fiducia. L’indagine sul crollo della diga di Rapallo, privata, e sulla diga di Santa Margherita, è un atto giusto“, ha dichiarato a LaPresse il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. “L’Unico timore sono i tempi: per noi un mese ne vale quattro, e in vista della stagione balneare spero che non ci siano rallentamenti“.