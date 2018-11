Maltempo in Liguria, Toti: “domani via lavori strada Portofino-Santa Margherita”

“Domani mattina partiranno i lavori sulla strada tra Portofino e Santa Margherita, crollata dopo la mareggiata. Siamo al lavoro per la Liguria e per i liguri, non ci fermiamo”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb. “La nostra Protezione civile e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta dalla scorsa notte, ed e’ gia’ stato aperto il percorso pedonale per i residenti a San Carlo di Cese, che erano rimasti isolati dopo il crollo – aggiunge Toti riferendosi alla Val Varenna -. Da domattina sara’ attivato il percorso carrabile per consentire la mobilita’ di cittadini, lavoratori e studenti, per cui e’ stato anche predisposto uno scuolabus dedicato”.