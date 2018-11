Maltempo Liguria: frane a Triora e Sanremo, Aurelia chiusa a Noli

Il maltempo dei giorni scorsi continua a produrre effetti sul territorio: nell’Imperiese segnalate due frane su strade, una nel Comune di Triora e una a Sanremo. La prima si è verificata tra le frazioni di Verdeggia e Realdo, in alta Valle Argentina; la seconda sulla strada Monte Ortigara, sopra Coldirodi, all’altezza del bivio per San Lorenzo.

Preoccupazione per lo smottamento di Realdo: la strada è chiusa in quanto il movimento franoso è in corso.

Nel Savonese Aurelia chiusa tra Spotorno e Noli per caduta massi.