Maltempo Lombardia: a Milano terminata l’allerta meteo fiumi

“Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro.

Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo in città. “Un grazie particolare a tutti operatori e volontari di tutti gli enti – ha concluso – che hanno lavorato incessantemente in questi 6 giorni per monitorare, informare, intervenire”.