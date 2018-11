Maltempo Lombardia: anziano scivola nel fiume Chiese ingrossato, morto

Rinvenuto nel Bresciano il corpo di un 85enne, tra i rami degli alberi vicino al Chiese ingrossato per le intense precipitazioni. L’anziano sarebbe scivolato nel corso d’acqua e sarebbe stato trascinato dalla corrente, che lo ha poi depositato a riva.

Dell’anziano non si sono avute notizie per un giorno e mezzo, ieri il ritrovamento.