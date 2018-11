Maltempo Lombardia: fiumi in leggero calo nel Pavese

In calo il livello dei principali fiumi che attraversano la provincia di Pavia: rimane in vigore lo stato di preallarme, anche a seguito della previsione di nuove piogge nelle prossime ore.

Al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po ha raggiunto il picco nella notte alle 03:.30, arrivando a 4,61 metri sopra lo zero idrometrico. In seguito il Po ha iniziato a scendere: alle 10:30 di questa mattina era a 4,30 metri.

A Pavia il Ticino alle 7 era al livello di 2,36 metri sopra lo zero idrometrico; alle 9.30 era gia’ sceso a piu’ 2,28 metri.