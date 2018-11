Maltempo Lombardia: la Regione pronta a chiedere lo stato d’emergenza per la Valcamonica

La Regione Lombardia sta lavorando per richiedere lo stato di emergenza e una misura specifica per il ripristino delle zone boschive danneggiate, per fronteggiare le conseguenze del maltempo.

“Quello di lunedì è stato un evento meteorologico straordinariamente intenso. Ringrazio i volontari della Protezione civile – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi – e gli operatori dell’Ufficio territoriale regionale di Brescia che hanno saltato il giorno di ferie per essere operativi. Sono venuto in Valcamonica per dire ai sindaci che la Regione Lombardia è vicina in modo concreto alle zone colpite da Maltempo e per dare riscontro alle esigenze di ripristino del territorio“. “Sono in contatto costante con gli assessori al Bilancio e alla Protezione civile, Caparini e Foroni, che ringrazio per la costante attenzione: quando avremo la conta precisa dei danni faremo la richiesta di stato di emergenza. I Comuni sono già attivi per compilare le schede danni. La raffica di vento di lunedì ha causato criticità enormi soprattutto ad alberi e foreste. Per questo sto studiando l’apertura di una misura specifica dedicata ai boschi nell’ambito del piano di sviluppo rurale, recuperando fondi inutilizzati su altre linee, per consentire il ripristino e la messa in sicurezza delle zone boschive“. “Ho chiesto ai sindaci di stilare un elenco delle opere di prevenzione che servono al territorio. Il modello di Sonico dove la Regione ha fatto interventi importanti, funziona e va replicato anche in altri Comuni“.