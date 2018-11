Maltempo Lombardia, assessore: “Danni contenuti grazie agli interventi compiuti negli anni”

“Regione Lombardia è stata assolutamente tempestiva, mettendo a disposizione qualche milione di euro per sistemare le situazioni critiche che si sono venute a creare“: lo ha dichiarato, in merito all’emergenza maltempo, Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni. “E’ giusto anche dire che abbiamo contenuto i danni grazie agli interventi che, nel tempo, sono stati compiuti proprio nel contesto della salvaguardia idrogeologica del territorio. Se non avessimo fatto questi interventi, i danni sarebbero stati maggiori“. “Ci preoccupa un po’ quanto e’ avvenuto soprattutto nel comparto boschivo“, e “bisognera’ intervenire in modo tempestivo. Saranno pochi gli interventi da fare in questo momento, ma sicuramente questa primavera ci sara’ la necessita’ di rimuovere gli alberi che sono stati abbattuti e pensare a come ripiantumarli con tipologie, in base all’altitudine e alla quota“.