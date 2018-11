Maltempo Mantova: Oglio in piena, chiuso ponte nel Mantovano

Di nuovo chiuso al traffico dalla notte scorsa il ponte di barche di Torre d’Oglio, tra Cesole e San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova, in considerazione dell’arrivo di una seconda ondata di piena del fiume Oglio.

Presumibilmente l’interruzione si protrarrà per alcuni giorni.

Il ponte era stato riaperto martedì scorso.