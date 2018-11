Maltempo, rischio maremoto: Borrelli firma le pianificazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto firmato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, contenente le Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto.

Le indicazioni si riferiscono alla pianificazione di protezione civile per la gestione del rischio derivante da possibili maremoti generati da terremoti nel Mar Mediterraneo. All’interno del documento, articolato in cinque capitoli e quattro allegati vengono descritti il contesto di riferimento e fornite informazioni utili per inquadrare i temi connessi al rischio specifico e approfondire le azioni e le misure da adottare a seconda delle fasi di allerta.

Sono inoltre fornite le indicazioni operative utili ai fini dell’elaborazione o aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il livelli territoriali, per le Strutture Operative e per i gestori dei Servizi essenziali e della mobilita’. Infine, l’ultimo capitolo e’ dedicato alle indicazioni utili per consentire ai vari livelli la pianificazione dell’informazione e comunicazione alla popolazione. Il testo fornisce anche indicazioni sulle metodologie utilizzate per la definizione delle fasce di inondazione, sulla messaggistica SiAM (d’Allertamento Nazionale per i maremoti) e sull’allontanamento della popolazione, oltre che indicazioni sulla realizzazione della segnaletica di emergenza per il rischio maremoto.