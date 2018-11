Maltempo, medico disperso nel corleonese: la procura apre un’inchiesta

La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha aperto una inchiesta conoscitiva per la scomparsa di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di Palermo di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre andava a lavorare all’ospedale di Corleone.

Proprio nel pomeriggio di oggi i soccorritori hanno ritrovato una scarpa del medico, dopo avere rinvenuto frammenti della sua giacca, dei suoi jeans. Al momento non c’è alcuna ipotesi di reato, come apprende l’Adnkronos. Le ricerche non si sono mai interrotte. Sul posto anche i familiari di Liotta e la moglie, Floriana, anche lei pediatra, oltre agli amici.