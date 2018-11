Maltempo, Enpam: “Il medico scomparso è un esempio di valore civile”

L’Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri si unisce con commozione al cordoglio della famiglia di Giuseppe Liotta, il pediatra palermitano scomparso nel nubifragio che si è abbattuto su tutta la provincia siciliana nei giorni scorsi.

“Liotta non ha esitato a mettere a repentaglio la propria vita per poter assistere i suoi piccoli pazienti. La sua condotta è un esempio di valore civile per noi tutti – ha detto il presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti – A nome dell’ente, oltre che a titolo personale, voglio manifestare vicinanza alla moglie, ai familiari e ai colleghi” di Liotta.

Gli uffici della Fondazione hanno fatto una prima analisi della posizione previdenziale del medico e sono a disposizione della famiglia per fornire tutte le indicazioni sui diritti pensionistici e per verificare adeguate forme supplementari di assistenza alla moglie e i figli, si legge in una nota.