Maltempo Messina: in azione i mezzi spazzaneve sulla SP 168 Caronia-Capizzi

Il brusco calo delle temperature ha fatto registrare le prime nevicate nei Comuni montani della provincia di Messina.

In particolare, sulla strada provinciale S.P. 168 Caronia-Capizzi, dal Km 25 al Km 34, sono dovuti intervenire i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana per liberare il manto stradale.

Nella previsione di altri interventi, sono stati dislocati i mezzi tecnici in dotazione all’Autoparco provinciale per la pulizia delle strade dalla neve e per lo spargimento di sale nei Comuni di: Cesarò – S. Teodoro, S.P. 167 Montalbano Elicona – S. Piero Patti – Ucria – Raccuia SS.PP. 110-122-136-137-138; Caronia – Capizzi – Bivio Cerami S.P. 168; Tortorici – Galati Mamertino – Longi SS.PP. 139-155-156-157-161.

Inoltre, il Servizio Autoparco, che ha il compito di gestire l’emergenza neve, ha provveduto, in sinergia con il Servizio di Protezione Civile, a predisporre le squadre di pronto intervento con idoneo personale munito delle necessarie qualifiche.