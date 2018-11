Maltempo: mezzo milione da Cciaa Udine-Pordenone per le imprese

Oltre mezzo milione di euro, sotto forma di bando, e’ stato messo a disposizione dalla giunta della Camera di Commercio di Udine-Pordenone per sostenere le Pmi delle ex province di Pordenone e Udine colpite dagli eventi meteorologici di fine ottobre. A questa prima tranche di finanziamento, erogata per favorire condizioni di continuita’ e ripresa delle attivita’ economiche danneggiate, ne fara’ seguito una seconda, di 1 milione, a inizio 2019.

La giunta ha anche valutato l’opportunita’ di un ulteriore stanziamento di 500 mila euro su fondi 2019, sempre sotto forma di bando a favore delle imprese del settore agricolo. Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese con sede nei comuni del pordenonese e dell’udinese individuati dalla Regione e dalla Protezione Civile.

La domanda di accesso alle agevolazioni riguarda le spese sostenute per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile ove ha sede l’attivita’ d’impresa, dei macchinari e delle attrezzature d’impresa danneggiati e, infine, per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti rovinati o distrutti. L’importo ammesso non puo’ essere inferiore ai 4 mila euro mentre il contributo massimo erogabile e’ pari a 20 mila euro. Le risorse saranno concesse entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.