Maltempo: monitoraggio Avepa sulle zone colpite in Veneto

A seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito vaste aree del Veneto, il direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Nicola Dell’Acqua, in armonia con gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, ha incaricato Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) del coordinamento per le attivita’ di rilevamento del territorio regionale attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, di foto aeree e di altre tipologie di dati geografici utili al monitoraggio idrogeologico, selvicolturale ed ambientale dell’intera Regione.

Il Gruppo di lavoro costituito dalla Regione del Veneto e da Avepa sta gia’ attuando la raccolta dei dati attualmente disponibili, anche attraverso l’attivazione del Servizio Emergency Copernicus, fornito dalla Commissione Europea, attivando nel contempo tutte le procedure per realizzare dei monitoraggi specifici nelle aree piu’ colpite del territorio regionale.

In particolare, al fine di individuare criticita’ idrogeologiche e forestali, saranno eseguiti rilievi da aeromobile per l’acquisizione di fotogrammi ad elevata risoluzione e rilievi con tecnologia LiDar, nelle aree montane e pedemontane, lungo i corsi d’acqua principali e nella zona costiera; e’ inoltre programmata un’ulteriore mappatura con l’utilizzo di Satelliti ottici e radar. Tutti i dati saranno poi messi a disposizione del futuro Commissario Straordinario, attraverso l’Infrastruttura Dati della Regione del Veneto e disponibili per tutte le attivita’ post emergenziali.