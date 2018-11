Maltempo killer, Italia in ginocchio: 37 morti in un mese, peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo

Il maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse d’aria dal Nord Africa verso l’Italia, alimentano l’energia che innesca fenomeni meteorologici disastrosi.

Le prime vittime lo scorso 5 Ottobre in Calabria, a Lamezia Terme, dove una giovane mamma con due bambini è stata travolta da un torrente in piena in una strada. Dopo pochi giorni altri due morti in Sardegna, nell’hinterland di Cagliari, per una pesantissima alluvione che ha colpito il Sud dell’isola l’11 Ottobre. In quel periodo i fenomeni più estremi di maltempo colpivano il Mediterraneo occidentale, con più di 20 morti tra le isole Baleari, il sud della Francia e la Spagna orientale.

Poi, a partire dallo scorso weekend, lo Scirocco ha innescato il “Monsone Italiano” dopo un lungo periodo secco e caldissimo, e l’Italia ha contato ben 32 morti in otto giorni. Il 28 ottobre una vittima a Isola Capo Rizzuto, il 29 ottobre i morti di Terracina per il tornado, Castrocielo, Napoli, Albissola Superiore e Feltre per il forte vento, un altro morto a Belluno per la furia della pioggia. Poi il 1° Novembre un morto a Cattolica, nell’Adriatico, e due morti a Lillianes in Valle d’Aosta sempre per il forte vento. Una vittima anche in Lombardia nel primo giorno del mese, a Nozza nel bresciano, travolto dalla furia di un torrente. Il 2 novembre un’altra vittima in Sardegna, a Carloforte, per un fulmine.

Proprio in questi giorni, tra 29 ottobre e 3 novembre, sei persone sono morte in Trentino Alto Adige, una delle Regioni più colpite dalla devastazione del vento.

Proprio in questi giorni, tra 29 ottobre e 3 novembre, sei persone sono morte in Trentino Alto Adige, una delle Regioni più colpite dalla devastazione del vento.

Stanotte il disastro peggiore in Sicilia con 12 morti e un altro disperso tra Palermo e Agrigento. E l'allarme non è ancora rientrato: il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore.