Verrà rinnovata la sinergia col Forum del Volontariato per la Strada, in cui si riuniscono 44 associazioni e oltre 2mila volontari. Il Piano Freddo si aggiunge al sistema ordinario di accoglienza capitolina che grazie al lavoro della Sala Operativa Sociale ogni giorno, durante tutto l’anno, ospita oltre mille persone. Un sistema che, inoltre, ogni mese fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio.

Inoltre prenderà il via a gennaio la 2 edizione di #RomaAiutaRoma, il percorso di formazione per i volontari, che metterà nuove persone ed energie a disposizione delle persone fragili che vivono a Roma.

E’ stata infatti avviata una procedura di indagine di mercato per consentire l’attivazione di strutture temporanee che potranno essere messe a disposizione da enti, organizzazioni e associazioni nei casi di condizioni metereologiche e climatiche particolarmente avverse oppure di eventi non prevedibili.

Nel complesso l’obiettivo è assicurare servizi, durante il periodo invernale, ad ulteriori 335 utenti al giorno: 85 posti H24, 150 posti H15, 100 posti H9. Un’ulteriore disponibilità di posti verrà messa in campo dai Municipi: “Abbiamo arricchito il Piano Freddo con una componente che diventerà operativa in precisi casi di necessità. Grazie alla programmazione, possiamo affrontare con adeguanti strumenti anche le situazioni più critiche”, aggiunge.

Scaduti i termini per le offerte, è in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a evidenza pubblica relativa al Piano Freddo 2018-19.

Maltempo: nel Piano Freddo di Roma più accoglienza notturna

