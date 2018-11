“Questa Italia bellissima e sempre piu’ fragile, anche in questi giorni – ha aggiunto Alemanno – racconta di dissesti e di eventi calamitosi che feriscono ampie porzioni del nostro territorio. Vorremmo che ancora una volta da qui, da Norcia, si levasse l’appello a dotare il Paese di un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione”.

“Visti gli eventi calamitosi di questi giorni dovuti al maltempo c’e’ la necessita’ di un Testo unico per le emergenze, come piu’ volte abbiamo chiesto al Parlamento”. E’ quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, stamani nel corso delle celebrazioni del 4 Novembre.

Maltempo, il sindaco di Norcia: "Serve un Testo unico per le emergeze"

