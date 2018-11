Cedimento in via Carpenara, a Pegli, a causa del Maltempo. Con ogni probabilita’ a causare il cedimento di parte della strada e’ stata l’erosione compiuta dal torrente Varenna ingrossato a causa delle forti piogge. Frane sempre a Pegli in via Cian De Vi e a Torrazza. I vigili del fuoco stanno intervenendo sempre a ponente per cedimenti e frane di entita’ minori.