Maltempo Palermo, il sindaco di Altavilla: “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio”

“La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso d’acqua dal Comune di Casteldaccia, dove hanno perso la vita 9 persone. “Alcune delle case travolte dalla piena si trovano nella zona in cui in primavera avverranno una serie di demolizioni di immobili abusivi. Sono anno che denunciamo una lottizzazione abusiva in un’area a grandissimo rischio. Non e’ la prima volta che il fiume Milicia straripa.“