Maltempo nel Palermitano, torrenti esondati: chiusa la statale 121

Resta chiusa a causa del maltempo che ha colpito il palermitano la statale 121, tra gli svincoli Manganaro e Campofelice di Fitalia. La chiusura era stata disposta venerdì 2 novembre per l’esondazione dei torrenti Leonardo, Buffa e Azirolo, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas e del contraente generale sono al lavoro per il ripristino dei danni.

Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sulla statale 189 (bivio Manganaro) in direzione della statale 285 e percorrerla fino all’immissione in A19 allo svincolo di Termini Imerese, spiega Anas. In alternativa il flusso veicolare può proseguire lungo la statale 640 e l’autostrada A19 oppure percorrere la statale 115 in direzione Sciacca e immettersi sulla statale 624 Palermo – Sciacca. Percorsi inversi per itinerario da Palermo ad Agrigento.