Maltempo Palermo: folla commossa ai funerali del medico Giuseppe Liotta

Chiesa gremita e folla commossa a Palermo per i funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra che ha perso la vita a causa dell’alluvione verificatasi nella notte tra sabato e domenica, mentre si stava recando nell’ospedale di Corleone, dove lavorava. A celebrare la funzione religiosa, nella chiesa Mater Ecclesiae, è l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Presente anche il sindaco di Palermo.

Il corpo martoriato del pediatra stato rinvenuto, dopo cinque giorni di ricerche, in un vigneto, dove è stato trascinato dalla furia del torrente Frattina in piena.