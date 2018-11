Il sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino chiede ai cittadini di “non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione“.

A causa di un allagamento è stato chiuso un tratto della statale 189 “della Valle dei Platani” in entrambe le direzioni, tra il km 7,900 e il km 8,200 in località Lercara Friddi in provincia di Palermo. In azione personale Anas e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e ristabilire al più presto le normali condizioni di viabilità.