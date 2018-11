Maltempo Palermo, ‘piena’ di percolato nella discarica: “Scongiurato un disastro ambientale”

“In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”.

Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale cittadina, “oltre ad avere il supporto di Amap, ha dovuto impegnare proprio personale e proprie risorse per affrontare questa emergenza e per questo sono grato ai lavoratori e alla dirigenza, che hanno letteralmente scongiurato un disastro ambientale”.

“La Rap ha fatto ciò che secondo il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto essere fatto da altri e lo ha fatto per senso di responsabilità per la salute di tutti noi – ha aggiunto il primo cittadino -. Non è però possibile continuare ad abusare della sua disponibilità, per cui ancora una volta sollecitiamo chi di competenza ad attivarsi per trovare con urgenza una soluzione che permetta di affrontare i prossimi mesi senza la logica dell’emergenza”.