Maltempo Piemonte: allerta per il Po anche ad Alessandria, nel giorno dell’alluvione del 1994

Il Po è osservato speciale anche in provincia di Alessandria, a Isola S. Antonio, dove oggi è salito di 10 cm: la situazione, spiega il sindaco, Cristian Scotti, è sotto controllo.

L’allerta arriva proprio nel giorno in cui è stata ricordata l’alluvione del novembre 1994, che provocò la morte di 14 persone ad Alessandria. Il suono della sirena dei vigili del fuoco ha aperto la cerimonia al monumento di viale Milite Ignoto, in uno dei quartieri maggiormente colpiti 24 anni fa.