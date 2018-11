Maltempo Piemonte: danni stimati per 300mila euro

“Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”.

È quanto comunicato in aula, nell’ambito del question time, dall’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Balocco in risposta all’interrogazione del consigliere di Liberi e Uguali, Valter Ottria che chiedeva informazioni sulla quantificazione dei danni del Maltempo e se vi siano o meno a disposizione fondi regionali a copertura.

“Il settore opere pubbliche primo intervento sta terminando i sopralluoghi nelle diverse province – ha puntualizzato Balocco – solo allora avremo contezza dei danni causati dai temporali che si sono abbattuti sul territorio regionale a partire dalla serata dello scorso 28 ottobre e per le 36 ore successive. Per la copertura degli interventi si attingerà dalla legge regionale 38 “Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”, che ci permette di disporre per il 2019, di oltre 3 milioni di euro”.