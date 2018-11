Maltempo Piemonte: nel VCO ancora interrotte due strade

Solo lunedì si saprà quando riprenderanno i lavori sulla frana di Cannobio e quando la strada potrà essere riaperta la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa da martedì scorso. I lavori di disgaggio del versante sono fermi e il collegamento tra Verbania e il Canton Ticino resta interrotto.

I disagi maggiori sono per gli studenti che da Cannero e Cannobio si recano nelle scuole di Verbania ma anche per i numerosi frontalieri che dal Verbano vanno a lavorare in Ticino. La Navigazione del Lago Maggiore ha potenziato le corse. Il maltempo dei giorni scorso ha anche causato l’interruzione della strada provinciale che da Premosello, paese della bassa Ossola, sale alla frazione di Colloro, ancora chiusa perche’ si stanno eseguendo lavori di messa in sicurezza. I 200 abitanti della frazione possono pero’ transitare a fasce orarie.