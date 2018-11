Maltempo, pioggia e vento: camion rischia di precipitare a Trani

Un camion che viaggiava sulla statale 16, in direzione nord, questo pomeriggio è uscito fuori strada all’altezza di Trani Centro, rischiando di precipitare sulla carreggiata sottostante.

La sua corsa e’ stata bloccata dal guardrail. Ma calcinacci, parti dello stesso guardrail e del camion sono finiti giu’ e ha rischiato di precipitare anche l’autista, rimasto ferito in maniera non grave e trasportato all’ospedale di Andria. Le cause dell’incidente sarebbero da ricercare nelle forti raffiche di vento e nell’asfalto reso viscido dalla pioggia intensa.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona, anche il 118 e la polizia locale, che ha bloccato il traffico nel tratto di via Annibale Maria di Francia, in corrispondenza del viadotto, e sulla statale 16, nel tratto compreso tra Trani centro e Trani Sant’Angelo, direzione nord.